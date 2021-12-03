В СНГ продолжается работа по актуализации Концепции поэтапного формирования общего рынка труда

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы по актуализации Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств - участников СНГ и разработке плана мероприятий по ее реализации состоялось сегодня в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана, Секретариата Совета МПА СНГ, Совета руководителей миграционных органов и Исполнительного комитета Содружества.

Обсудив поступившие к проекту концепции замечания и предложения, эксперты внесли в текст документа ряд дополнений и уточнений, а также приняли решение продолжить работу над ним, зарезервировав при этом отдельные позиции.

Кроме того, обсудив предложения узбекской стороны по рассмотрению возможности создания единого механизма взаимного признания документов трудовых мигрантов в рамках актуализации концепции, члены рабочей группы приняли к сведению информацию Исполнительного комитета СНГ о дополнительной проработке Консультативным советом по труду, занятости и социальной защите населения вопроса о целесообразности разработки проектов программы о взаимном признании документов трудовых мигрантов и программы сотрудничества по вопросам трудовой миграции.

Следующее заседание рабочей группы решено провести в феврале 2022 года.

В пресс-службе отметили, что данная работа проводится в соответствии с планом мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года. В документе прописаны задачи по определению согласованных подходов к созданию правовых и институциональных условий для рационального использования трудового потенциала государств СНГ, а также свободного перемещения рабочей силы, адаптации мигрантов к требованиям и обычаям государства трудоустройства.

Вопрос о проводимой работе по актуализации концепции и разработке плана мероприятий по ее реализации рассмотрен в том числе и на очередном заседании Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств СНГ в октябре этого года.-0-