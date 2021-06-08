В СНГ продолжается работа по интеграции национальных систем электронного здравоохранения

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы интеграции национальных систем электронного здравоохранения обсудили сегодня на заседании рабочей группы представители государств - участников СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании в режиме видео-конференц-связи приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Европейского регионального бюро ВОЗ, МПА СНГ, Межгосударственного статистического комитета, Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи и Исполнительного комитета СНГ.

Эксперты рассмотрели вопросы, касающиеся порядка ведения и использования нормативно-справочной информации в здравоохранении государств - участников Содружества. Представители российской стороны поделились опытом создания регламентной службы Федерального реестра нормативно-справочной информации.

Участники заседания отметили возможность использования опыта развития электронного здравоохранения в европейском регионе, приняли к сведению информацию о порядке формирования статистических показателей здравоохранения в странах СНГ.

Планируется, что следующее заседание рабочей группы пройдет в июле в онлайн-режиме.-0-