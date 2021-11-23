В СНГ продолжат работу над запуском практической деятельности комиссии по правам человека

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в штаб-квартире Содружества в Минске состоялось очередное заседание экспертной группы по вопросам создания комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
В мероприятии, которое прошло по видео-конференц-связи, приняли участие представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
На заседании эксперты в целом согласовали проект положения о комиссии по правам человека Содружества, определив вместе с тем, что по ряду его пунктов необходимо организовать дополнительное обсуждение. Учитывая это, участники заседания решили продолжить совместную деятельность государств СНГ по обеспечению прав и основных свобод человека и запланировали провести очередное заседание экспертной группы 27 января 2022 года.-0-