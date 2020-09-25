25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СНГ прорабатывают создание сети образовательных центров в научных учреждениях для организации стажировок аспирантов и научных сотрудников. Об этом шла речь на 8-м заседании Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств - участников Содружества в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

"Члены совета рассмотрели вопрос о создании сети образовательных центров в научных учреждениях стран Содружества для организации стажировок аспирантов и научных сотрудников. Решено до 1 декабря 2020 года сформировать список предполагаемых научных учреждений, готовых к созданию такой сети, и просить Национальную академию наук Кыргызстана разработать проект положения о сетевом научном образовательном центре", - рассказали в пресс-службе.

Участники мероприятия также обсудили работу над перечнем перспективных научных проектов, соответствующих приоритетным направлениям фундаментальных исследований стран СНГ. Кроме того, члены совета заслушали информацию о деятельности НАН Беларуси по международному сотрудничеству в области фундаментальных исследований.

На заседании на очередной срок избран председатель Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств - участников СНГ. Им стал заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин.

Очередное заседание совета в 2021 году планируется провести в Ереване. Дата будет согласована в рабочем порядке.-0-