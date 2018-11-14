14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СНГ разрабатывается модельный закон по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма, сообщил сегодня журналистам директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России, председатель Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран Содружества Юрий Чиханчин. Заседание совета проходит сегодня в Минске.

По словам Юрия Чиханчина, страны СНГ намерены совершенствовать законодательную базу в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. "В частности, вместе с МПА СНГ идет доработка "антиотмывочного" модельного закона, который будет соответствовать новым стандартам и требованиям в данной сфере. Сейчас наша основная задача - согласовать позиции стран Содружества в этом направлении, а после принятия документа - привести в соответствие с ним национальные законодательства государств", - сказал он.

Юрий Чиханчин

Председатель совета отметил, что антиотмывочная система охватывает много ведомств и направлений. "Мы плотно взаимодействуем с советом генеральных прокуроров, пограничниками, правоохранительными органами. Это наша общая задача. Причем взаимодействие налажено в рамках не только СНГ, но и других международных организаций", - заявил Юрий Чиханчин.-0-