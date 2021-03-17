В СНГ разрабатывают типовой перечень видов работ, ограничивающих применение труда женщин

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств разрабатывают проект типового перечня видов работ, профессий и должностей, на которых запрещается или ограничивается применение труда женщин, с учетом видов экономической деятельности. Заседание рабочей группы по подготовке этого документа состоялось сегодня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"В заседании, которое прошло по видео-конференц-связи, участвовали представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, МПА СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов, базовых организаций государств СНГ в сфере сотрудничества по нормированию труда - Белорусского национального технического университета и Научно-исследовательского института труда Минтруда и соцзащиты Беларуси, а также Исполнительного комитета СНГ", - рассказали в пресс-службе.

Разработка проекта документа предусмотрена планом мероприятий по реализации концепции согласованной социальной и демографической политики государств СНГ на 2020-2023 годы. В типовой перечень будут включены некоторые виды работ, относящиеся к особо вредным или опасным, в сферах химического, цементного и полиграфического производств, подземных и горных работ, бурения скважин, добычи нефти и газа, металлообработки, черной и цветной металлургии, судостроения и судоремонта, железнодорожного транспорта и ряде других.

На заседании представители стран СНГ обсудили поступившие от государств предложения к проекту документа, а также высказались о целесообразности его принятия на уровне Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств СНГ и включения в перспективный план модельного законотворчества в Содружестве на 2020-2022 годы.

Следующее заседание рабочей группы решено провести в мае этого года.-0-