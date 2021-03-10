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10 марта 2021, 18:41

В СНГ разрабатывают типовой перечень видов работ, запрещающих применение труда несовершеннолетних

Фото из архива
Фото из архива

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители государств Содружества разрабатывают проект типового перечня видов работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, с учетом видов экономической деятельности. Первое заседание рабочей группы по подготовке документа состоялось сегодня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании, которое прошло в формате видео-конференц-связи, участвовали представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов, базовых организаций государств СНГ в сфере сотрудничества по нормированию труда - Белорусского национального технического университета и Научно-исследовательского института труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси, а также Исполнительного комитета Содружества.

"Разработка типового перечня предусмотрена планом мероприятий по реализации концепции согласованной социальной и демографической политики государств Содружества на 2020-2023 годы. Планируется, что в перечень запрещенных для несовершеннолетних будут включены физически тяжелые работы, а также наносящие вред здоровью и нравственному развитию детей и подростков. Кроме того, предполагается ограничить использование труда несовершеннолетних в организациях здравоохранения, образования, государственных организациях и у юридических лиц, оказывающих социальные услуги", - рассказали в пресс-службе.

Члены рабочей группы высказались о целесообразности принятия проекта типового перечня на уровне Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения стран СНГ. С учетом обсуждения было решено дополнительно проработать документ в государствах и провести следующее заседание рабочей группы в мае 2021 года.-0-

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