В СНГ разрабатываются меры по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств разрабатывается план совместных действий по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам. Заседание рабочей группы по разработке проекта документа состоялось сегодня в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании участвовали представители заинтересованных министерств и ведомств государств - участников СНГ, а также Исполнительного комитета Содружества. Обсудив проект плана, поступившие к нему от стран замечания и предложения, рабочая группа пришла к пониманию о необходимости продолжения работы над документом. В этой связи следующую встречу было решено провести в июне в режиме видеоконференцсвязи.

Проблема антибиотикорезистентности крайне актуальна сегодня во всем мире. Рост устойчивости возбудителей к большинству групп современных антибактериальных препаратов приводит к увеличению сроков стационарного лечения, заболеваемости и смертности, серьезно ограничивает возможности в борьбе с бактериальными инфекциями, значительно повышает социальные и экономические издержки общества.

По данным мировой статистики, антибиотикорезистентность убивает около 700 тыс. человек в год. По расчетам ученых, количество ее жертв к 2050 году может увеличиться до 10 млн в год. ВОЗ и ООН призывают к необходимости обратить внимание общества на вопрос антибиотикорезистентности в медицине.

Государства - участники СНГ солидарны в этом вопросе, и с 2019 года начата активная работа по развитию сотрудничества в этом направлении. В марте текущего года эксперты стран Содружества приступили к детальному обсуждению проекта плана совместных действий государств - участников СНГ по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам (УПП).

Мероприятия плана направлены на информирование населения о рациональном применении антимикробных препаратов и условиях формирования устойчивости к ним микроорганизмов, на повышение приверженности граждан к иммунопрофилактике инфекционных болезней. Предусматриваются мероприятия по организации подготовки кадров в области здравоохранения, ветеринарии и других отраслей по вопросам противодействия УПП, принятию совместных мер реагирования на вызовы и угрозы в этой сфере.-0-