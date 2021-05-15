В СНГ согласовывают типовые перечни видов работ, запрещающих труд женщин и несовершеннолетних

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Исполнительном комитете СНГ продолжается согласование проектов типовых перечней видов работ, на которых запрещается применение труда женщин и лиц моложе восемнадцати лет, с учетом видов экономической деятельности в странах Содружества. Заседания рабочих групп Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств СНГ по рассмотрению данных документов прошли 13 и 14 мая в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседаниях участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, МПА СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов, базовых организаций государств СНГ в сфере сотрудничества по нормированию труда - Белорусского национального технического университета и Научно-исследовательского института труда Минтруда и соцзащиты Беларуси, а также Исполнительного комитета Содружества.

Рабочие группы рассмотрели поступившие от государств поправки к проектам документов, согласовали их наименования: "Рекомендации по формированию типового перечня видов работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, с учетом видов экономической деятельности в государствах - участниках СНГ" и "Рекомендации по формированию типового перечня видов работ, профессий и должностей, на которых запрещается или ограничивается применение труда женщин, с учетом видов экономической деятельности в государствах - участниках СНГ".

Эксперты обратили внимание, что в условиях развития рыночной экономики и современного рынка труда разработка документов, регламентирующих дополнительные гарантии охраны труда женщин и работников в возрасте до 18 лет, своевременна и актуальна.

С учетом состоявшихся обсуждений участники рабочих групп признали необходимым дополнительно проработать положения проектов документов и провести следующие заседания во второй половине июля этого года.-0-