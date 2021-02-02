В СНГ создадут международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств предлагается создать Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Этот вопрос обсуждался на заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ (СРПФР), которое прошло сегодня в онлайн-формате. В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, органов отраслевого сотрудничества в сфере безопасности в рамках Содружества, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

"Центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия в рамках СРПФР. Правовой статус центра было решено закрепить соответствующим межгосударственным соглашением, проект которого планируется разработать и внести на обсуждение в нынешнем году", - рассказали в пресс-службе.

Члены совета также согласились с официальным завершением операции "Млечный путь", которая проводилась на пространстве Содружества с 2015 года. Операция была направлена на выявление и расследование субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств от различных видов противоправной деятельности. Работа в данном направлении будет вестись в рамках нового проекта под условным наименованием "Орион".

Кроме того, участники заседания поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, криминогенному поведению в криптовалютной среде в своих государствах, рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности нескольких рабочих групп, созданных в рамках совета.-0-