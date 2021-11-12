В СНГ утвержден план мероприятий на пятилетку по инновационному сотрудничеству

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет глав правительств Содружества Независимых Государств утвердил Комплексный план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2030 года. Заседание совета прошло сегодня в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В план включены конкретные мероприятия, инициативы и проекты с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения. Они распределены по пяти разделам, касающимся нормативно-правового, организационного, информационного, финансового и кадрового обеспечения реализации программы.

Выполнение комплексного плана позволит создать условия для достижения таких качественных результатов реализации программы, как укрепление позиций государств СНГ в новой архитектуре мировой хозяйственной системы, развитие межгосударственного инновационного сотрудничества, создание научно-технического и технологического заделов для организации масштабного производства наукоемких конкурентоспособных товаров и услуг в рамках общего инновационного пространства Содружества.

В пресс-службе напомнили, что Межгосударственная программа инновационного сотрудничества до 2030 года была подписана 6 ноября 2020 года и стала уже вторым аналогичным документом, принятым на пространстве СНГ. Программа учитывает требования современной теории прогнозирования, стратегического планирования и национального программирования по выработке и реализации долгосрочных стратегических решений в рамках межгосударственного сотрудничества по регулированию и развитию рыночной экономики.

В документе большое внимание уделено вопросам широкого привлечения внебюджетных источников финансирования межгосударственных инновационных проектов. Особенностью программы является также наличие инициатив (помимо инновационных проектов и мероприятий), которые направлены на обеспечение функционирования последовательной, всеобъемлющей и прозрачной системы эффективного и согласованного международного инновационного, научно-технического и промышленного сотрудничества, а также на облегчение доступа к возможностям программы широкого круга исследователей, инженеров и ученых, бизнес-структур, других заинтересованных сторон.-0-