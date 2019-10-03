В СНГ завершается работа над Стратегией молодежного сотрудничества на 2021-2030 годы

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СНГ завершается работа над Стратегией молодежного сотрудничества стран Содружества на 2021-2030 годы, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по сотрудничеству в области культуры, спорта, туризма и молодежи Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Татьяна Ковалева.

Проект стратегии обсуждался на днях во время экспертного заседания в Исполкоме СНГ. "Экспертная группа согласовала и одобрила содержание стратегии. Сейчас документ должен пройти процедуру внутригосударственного согласования в странах СНГ, после чего его планируется направить для рассмотрения на заседаниях Совета министров иностранных дел и Совета глав правительств стран СНГ весной 2020 года. Мы предполагаем, что в следующем году стратегия будет принята, что позволит сформировать к 2021 году конкретный план работы. Соответственно, международное молодежное сотрудничество будет развиваться дальше, создавая все новые возможности для общения молодых людей", - рассказала Татьяна Ковалева.

Проект стратегии на 2021-2030 годы в целом сохраняет преемственность в целях, задачах, направлениях и формах международного молодежного сотрудничества, определенных в аналогичном документе, рассчитанном на период до 2020 года, но в то же время оптимизирует их с учетом сформировавшихся за последние годы факторов, создающих дополнительные возможности для развития взаимодействия молодежи стран СНГ.

Основными целями международного молодежного сотрудничества в проекте стратегии названы: создание условий для успешной самореализации, социализации и всестороннего развития молодежи, направление ее потенциала на укрепление дружбы, взаимопонимания и взаимодействия стран СНГ, поддержание и устойчивое развитие сотрудничества в Содружестве. Кроме того, в документе нашли отражение те изменения, которые произошли в сфере международного молодежного сотрудничества за последние десятилетия.

В частности, это появление базовых организаций СНГ по работе с молодежью и развитию молодежного предпринимательства, создание и деятельность Молодежной межпарламентской ассамблеи стран Содружества, расширение нормативно-правовой базы межгосударственных отношений в части международного молодежного сотрудничества, в том числе разработка модельного законодательства, поддержка и софинансирование мероприятий и проектов Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ, создание ряда площадок для регулярного общения молодежи.

В документе также заложены новые направления сотрудничества государств СНГ, например, сохранение памяти у молодых поколений о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, ее итогов и уроков и создание условий для расширения позитивного взаимодействия молодежи стран СНГ в интернет-пространстве. Значительно расширен перечень возможных форм и механизмов международного молодежного сотрудничества на пространстве Содружества.-0-