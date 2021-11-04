В Союзном государстве приняли Концепцию миграционной политики

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября утверждена Концепция миграционной политики, передает корреспондент БЕЛТА.

В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий, обусловленных возрастанием миграционных потоков.

"Актуальность документа по-своему подтверждают и последние события на границе Беларуси и Евросоюза, на которые выдержанно и профессионально отвечает республика", - отметил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Концепция миграционной политики предусматривает совместное противодействие угрозам безопасности и обеспечивает партнерство в интересах граждан в сфере труда и занятости.

"Принятие данного документа, утверждение союзным Советом Министров на очередном заседании плана по его реализации на период до 2025 года станет ключевым условием формирования единого миграционного пространства Союзного государства", - заявил Дмитрий Мезенцев.-0-