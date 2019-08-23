В союзном проекте "Поезд памяти и славы" примут участие около 160 ребят из Беларуси

23 августа, Казань /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с министром образования Игорем Карпенко встретилась в Казани с коллегами из России для обсуждения проекта Союзного государства "Поезд памяти и славы", приуроченного к 75-летитию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

Поезд Победы свяжет Брест, Минск, Оршу и российские города воинской славы. В проекте примут участие около 160 белорусских ребят, которые преодолеют более 7 тыс. км. На каждой остановке будут закладываться памятные таблички, проводиться встречи с гостями, тематические мероприятия, концерты, показ фильма "Ильинский рубеж", общение с актерами и режиссером.

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