В состав белорусской делегации на VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге войдут 250 человек

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальная белорусская делегация на VI Форуме регионов Беларуси и России сформирована, в ее составе 250 человек. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

В Совете Республики сегодня состоялось заключительное заседание оргкомитета по подготовке и проведению VI Форума регионов Беларуси и России. В мероприятии приняли участие руководители Мининформа, Минобразования, Минкультуры, БелТПП.

Вице-спикер обозначила основные пункты программы форума. Планируется, что его кульминацией станет участие президентов Беларуси и России в пленарном заседании. Ему будет предшествовать встреча спикеров верхних палат белорусского и российского парламентов с руководителями органов государственной власти регионов Беларуси и субъектов России. "Будут обсуждаться рабочие вопросы, которые встают перед заксобраниями, Советами депутатов, губернаторами, по развитию сотрудничества на всех уровнях" - проинформировала Марианна Щеткина.

На секциях форума будут рассматриваться вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов. Большой интерес, по словам Марианны Щеткиной, вызывает экспертная сессия, на которой будет обсуждаться стратегическое развитие Союзного государства.

Важным мероприятием она назвала расширенное заседание национальных деловых советов, в котором примут участие представители бизнеса двух стран. Значимой частью программы станет и заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России. Здесь подведут итоги выполнения договоренностей V Форума регионов, который состоялся в Могилеве, а также вместе с представителями профильных ведомств обсудят развитие транспортного потенциала и модернизацию соответствующей инфраструктуры Союзного государства.

Кроме того, в программе молодежный форум и заседание Совета Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

Форум регионов пройдет 16-18 июля в Санкт-Петербурге. Темой пленарного заседания станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства Беларуси и России. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о сотрудничестве.-0-