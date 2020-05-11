В Совете Республики продолжаются прямые телефонные линии

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Президиума Совета Республики продолжают принимать звонки на прямые телефонные линии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

В пресс-службе проинформировали, что 15 мая прямую телефонную линию проведет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

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