В Совете Республики продолжаются прямые телефонные линии

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Президиума Совета Республики продолжают принимать звонки на прямые телефонные линии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

В пресс-службе проинформировали, что 17 июня прямую телефонную линию проведет председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. На следующий день, 18 июня, задать интересующие вопросы можно будет председателю Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктору Лисковичу.

Звонки принимаются с 10.00 до 13.00 по телефону в Минске (017) 328-53-24.-0-