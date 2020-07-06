В Совете Республики продолжаются прямые телефонные линии

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Президиума Совета Республики продолжают принимать звонки на прямые телефонные линии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Во вторник, 7 июля, прямую телефонную линию проведет председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.

"Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону в Минске 8 (017) 328 53 24", - проинформировали в пресс-службе.-0-