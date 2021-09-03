В Совете Республики прошло совещание по готовности к росту сезонных заболеваний и COVID-19

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящий осенне-зимний сезон, как ожидают медики, будет связан с осложнением эпидемической обстановки. Готовность системы здравоохранения страны сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова, которая курирует данную сферу, обсудила с экспертами отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещание был приглашен небольшой круг ведущих экспертов-медиков, руководителей системы здравоохранения. "Мы владеем информацией о складывающейся ситуации, но сейчас интересует прежде всего аналитика. И особый акцент сделаем на городе Минске", - сказала Наталья Кочанова.

Она подчеркнула, что сейчас цифры свидетельствуют: вакцинация положительно сказывается на проценте заболеваемости, а также последствиях при заражении тех, кто уже сделал две прививки. Но интересует, что еще нужно сделать в системе здравоохранения, возможно, в части перепрофилирования учреждений, как это было в первые волны распространения COVID-19.

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, "предстоящий сезон однозначно будет связан с осложнением обстановки", что обусловлено как прогнозируемой волной заболеваемости коронавирусной инфекцией, так и сезонными заболеваниями. "Мы наблюдаем равномерный по регионам небольшой рост заболеваемости COVID-19. Вернулись к работе вузы и школы. Закончился дачный сезон - и в города вернулись люди золотого возраста. Все это является осложняющим эпидемическим моментом", - сказал он.

Дмитрий Пиневич

Министр добавил, что особое внимание уделено ситуации в Минске и крупных городах, где большая концентрация населения, в небольших пространствах скапливается больше людей, чем в сельской местности, труднее соблюдать социальное дистанцирование.

Отдельное обсуждение в Совете Республики было посвящено работе ПЦР-лабораторий.-0-