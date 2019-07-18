В Совфеде РФ рассчитывают ратифицировать визовое соглашение с Беларусью до конца года

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз может быть подписано и согласовано до конца года. Стороны практически согласовали документ. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Валентина Матвиенко проинформировала, что документ уже практически полностью согласован. "Сейчас идут последние консультации по деталям, нюансам. Это займет месяца три. До конца года мы сумеем и подписать, и ратифицировать этот документ", - сказала она.
Ранее о таком же сроке подготовки документа говорил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко. По его словам, стороны выбирают удобный момент для подписания и с политической, и с другой точки зрения. "Это нужно и вам, и нам. Почти на 100% уверен (я высказываю свою позицию), что это будет подписано", - отметил Владимир Семашко.-0-
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