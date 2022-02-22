В спеццентрах ЕС готовили кадры для информационной войны летом 2020-го

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кадры для информационной войны летом 2020 года готовили спеццентры ЕС. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ начальник отдела информации и связи с общественностью Центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович, сообщает БЕЛТА.

"В ЕС созданы спеццентры стратегической пропаганды. Рига, Таллин, Варшава. Таких центров десятки, они постоянно штампуют специалистов, которые затем возвращаются в свою страну для подрывной деятельности. Журналисты, политологи, активисты, блогеры - кадры информационной войны. Назовите в нашем государстве хотя бы один такой центр, который готовит специалистов по информационным атакам, готовит оппозицию против другой страны. Таких нет", - сказал Сергей Кабакович.

Кроме того, в эфире телеканала ОНТ отметили, что у организаторов протестов всегда был общий чат креативных лидеров, которые контролировали экстремистскую повестку. Там всегда было несколько человек, которые отвечали за боевые действия в Беларуси. Они составляли маршруты маршей, давали указания, как экипироваться тем, кто готов к противостоянию с милицией, вбрасывали методички по противостоянию с силовиками.-0-