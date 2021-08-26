В ссузы Беларуси на все формы образования зачислены 36,4 тыс. абитуриентов

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ссузы Беларуси на все формы получения образования зачислены 36,4 тыс. абитуриентов, сообщила сегодня журналистам начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова, передает корреспондент БЕЛТА.





"Приемная кампания на уровень среднего специального образования закончилась 18 августа. По ее итогам зачислены 36,4 тыс. учащихся. Из них 24,5 тыс. за счет средств бюджета, остальные - на платной основе. Мы еще ждем этап зачисления в учреждения образования, осуществляющие подготовку по сельхозспециальностям в заочной форме, которое пройдет гораздо позже. Здесь порядка 800 мест планируем заполнить, - рассказала Александра Петрова. - В этом году у нас осуществляли прием на уровень среднего специального образования 110 колледжей, а также 83 учреждения образования иных видов - филиалы вузов, учебно-педагогические комплексы, такие как гимназии, колледжи. Сроки приемной кампании были скорректированы по отношению к прошлому году и были более продолжительными и комфортными для абитуриентов, что оказало положительное влияние в принципе на атмосферу ее проведения".





Что касается востребованных специальностей, то традиционно в их числе медицинские и IT-специальности, профиля "искусство". "У нас ежегодно довольно высокий проходной балл по специальностям педагогического профиля на уровне среднего специального образования. Это говорит о заинтересованности выпускников в основном девятых классов получить педагогическое образование в наших колледжах. Безусловно, на уровне среднего специального образования довольно широко используется получение в дальнейшем образования в учреждениях высшего образования, в том числе в сокращенный срок, в заочной форме получения образования после обучения в ссузах, - отметила начальник управления. - Отрадно отметить, что повысились баллы на некоторые технические специальности. Это специальности, связанные с автосервисом, технической эксплуатацией транспортных средств. Также в некоторых учреждениях образования машиностроительного профиля были проходные баллы выше, чем в прошлом году. Это связано в первую очередь с оснащением наших учреждений образования, обновлением содержания образовательных программ, которое осуществляется в тесном взаимодействии с заказчиками кадров".





Касательно учреждений профессионально-технического образования, то здесь основной этап завершился 20 августа. "Вместе с тем в соответствии с законодательством предусмотрено продолжение приема документов вплоть до 15 сентября по решению руководителя доукомплектования учебных групп. То есть до 15 сентября, если вы еще не определились либо не успели поступить на уровень среднего специального образования, высшего образования на базе 11 классов, необходимо отследить сайты учреждений профтехобразования и посмотреть продолжается ли набор", - добавила Александра Петрова.-0-







