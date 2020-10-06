В Столинском районе нашли заблудившихся в лесу подростков

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе нашли двух заблудившихся в лесу подростков, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 5 октября в деревне Большие Орлы. Двое ребят, 2004 и 2006 годов рождения, около 16.00 уехали на велосипеде за грибами в лес, расположенный в 1,5 км от населенного пункта. Домой друзья не вернулись, телефонная связь с ними отсутствовала.

В поисках ребят были задействованы сотрудники Столинского РОВД, работники МЧС, Дубойского лесничества. Потерявшихся детей обнаружили около 23.00 в лесном массиве вблизи деревни. В медицинской помощи они не нуждались.

Спасатели отмечают, что чаще всего проблемы с ориентированием в лесу возникают у людей пожилого возраста, теряются также дети. Собираясь в лес, необходимо взять с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Обязательно нужно иметь заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства.-0-