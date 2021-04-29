В странах ОДКБ в 2020 году задержали более 300 причастных к терроризму лиц

29 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В государствах Организации Договора о коллективной безопасности в 2020 году задержали более 300 причастных к терроризму лиц. Такие данные привел генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, комментируя итоги прошедшего сегодня в Душанбе заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"На антитеррористическом треке в деятельности ОДКБ одним из основных направлений взаимодействия является специальная операция "Наемник", проведение которой началось с 2019 года, - напомнил Станислав Зась. - Ее целью является пресечение вербовки, перекрытие каналов въезда/выезда граждан государств - членов организации для участия в террористической деятельности, а также нейтрализации ресурсной базы международных террористических организаций на пространстве ОДКБ".

"В 2020 году органами безопасности государств ОДКБ во взаимодействии с правоохранительными органами предотвращено 16 террористических актов, задержано более 300 лиц, причастных к террористической деятельности, - сообщил генеральный секретарь. - Возбуждено более 180 уголовных дел по линии противодействия терроризму и экстремизму. В сотрудничестве со структурами финансового мониторинга выявлено более 120 фактов финансирования террористической деятельности, возбуждено 49 уголовных дел в отношении лиц, которые причастны к финансированию террористической деятельности".

Станислав Зась также выразил обеспокоенность террористической деятельностью в Афганистане. "Анализ поступивших из официальных и других источников сведений показывает, что за период с IV квартала 2020 года по I квартал 2021 года значительно возросли интенсивность и масштабы боевых действий вооруженных группировок международных террористических организаций против сил безопасности по захвату населенных пунктов Исламской Республики Афганистан, в том числе приграничных с Таджикистаном уездных центров, а также целенаправленных нападений на объекты силовых структур Афганистана", - отметил генеральный секретарь ОДКБ.

Он сообщил, что на сегодняшний день более 360 км афганско-таджикской границы находятся под контролем боевиков движения "Талибан" и других международных террористических организаций. Перед заседаниями уставных органов Станислав Зась лично побывал на проблемных участках границы и изучил обстановку.

"Для локализации возможных негативных последствий событий, происходящих в Афганистане, в ОДКБ реализуются меры, направленные на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье, - подчеркнул генеральный секретарь. - Проводятся мероприятия по подготовке целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганского участка границы. Это является одним из приоритетных направлений деятельности таджикской стороны, председательствующей в ОДКБ в 2021 году".-0-