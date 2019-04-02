В странах ОДКБ вступило в силу соглашение о сотрудничестве по обеспечению информбезопасности

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В странах Организации Договора о коллективной безопасности вступило в силу соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. Информация об этом размещена сегодня на сайте ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

"1 апреля 2019 года вступило в силу для Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана соглашение о сотрудничестве государств - членов ОДКБ в области обеспечения информационной безопасности, подписанное 30 ноября 2017 года", - говорится в сообщении.

Целью соглашения является развитие взаимодействия государств-членов в интересах обеспечения информационной безопасности ОДКБ. В соответствии с документом стороны договорились: укреплять межведомственное взаимодействие, совершенствовать механизмы противодействия угрозам в информационной сфере, проводить совместные практические мероприятия, направленные на укрепление информационной безопасности и противодействие противоправной деятельности в информационном пространстве государств - членов ОДКБ, содействовать разработке и скорейшему принятию под эгидой ООН универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве, оказывать взаимную помощь в целях развития технологической базы обеспечения информационной безопасности.-0-