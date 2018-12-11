В странах СНГ обеспечен контроль над криминогенной обстановкой - Смагулов

Борьба с преступностью - одна из основных сфер сотрудничества и взаимодействия на пространстве СНГ. Благодаря усилиям государств создана и успешно функционирует комплексная правовая и организационная система противодействия преступности, которая постоянно совершенствуется в соответствии с запросами и требованиями времени. Наращиваются интенсивность и результативность многостороннего взаимодействия правоохранительных органов, в практику внедряются соответствующие современным реалиям формы и методы партнерства. Более подробно об этой системе корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Агыбай Смагулов.

По словам Агыбая Смагулова, для придания системности и согласованности взаимодействию компетентных органов стран СНГ разрабатываются и утверждаются целевые среднесрочные программы. Они формируются по таким приоритетным направлениям деятельности, как борьба с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией, торговлей людьми, киберпреступностью. В настоящее время идет реализация программы на 2014-2018 годы.

На саммите в Душанбе 28 сентября утверждена очередная Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. Ее новизна заключается в том, что она объединила пять ныне действующих специализированных программ. Это позволит оптимизировать усилия отраслевых советов и компетентных органов государств по всему спектру правоохранительной деятельности на территориях стран Содружества. Устоявшееся направление совместной деятельности - проведение единовременных комплексных мероприятий и специальных операций по широкому спектру борьбы с преступностью. Только за 2016-2018 годы было проведено 44 таких мероприятия.

Совместные оперативно-разыскные мероприятия

Правоохранительными органами стран Содружества также организован ряд совместных оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и раскрытию преступлений, получивших широкий общественный резонанс. Так, сотрудниками органов внутренних дел Беларуси пресечена деятельность международной преступной группировки, установлено местонахождение и изъято живописное произведение конца XIX века русского пейзажиста Ивана Шишкина "Лес. Ели". Картина была похищена в 2013 году из Вязниковского историко-художественного музея (Россия) и обладает исторической, художественной и музейной ценностью. Ориентировочная стоимость шедевра - около $2,5 млн.

Одним из востребованных направлений совместной деятельности стало также проведение на пространстве СНГ операции под условным наименованием "Розыск" по выявлению и задержанию преступников, скрывающихся от следствия и суда, установлению местонахождения без вести пропавших и идентификации неопознанных трупов. Именно межгосударственный розыск напрямую связан с реализацией важнейшего принципа уголовного судопроизводства - принципа неотвратимости наказания.

"Только в этом году во время операции органами внутренних дел на территориях стран Содружества задержано 9 387 скрывшихся подозреваемых и обвиняемых, в том числе находившихся в межгосударственном розыске. Разысканы 3 561 человек, пропавший без вести, и 690 самовольно ушедших несовершеннолетних, установлены личности 499 неопознанных трупов граждан, раскрыто 3 684 преступления", - отметил зампредседателя Исполкома СНГ.

Противодействие терроризму

Агыбай Смагулов подчеркнул, что в последние годы много внимания уделяется противодействию терроризму. Для расширения правовой базы сотрудничества в 2017 году подписано Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием, принята Концепция сотрудничества государств СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

"Только за два последних года в результате проведения комплексных оперативно-профилактических мероприятий предотвращено 108 актов терроризма и экстремизма, выявлено 99 лиц, причастных к финансированию терроризма. Активно на практике применяется методика выявления международных террористических центров, их ячеек, представители которых воюют на территории Сирии и Ирака в составе ИГИЛ, и определения бизнес-структур, оказывающих содействие террористам и получающих доход от этой деятельности. Важно отметить, что в этом направлении компетентными органами активно задействуются возможности гражданского общества, бизнеса, средств массовой информации и традиционных религиозных конфессий", - пояснил зампредседателя Исполкома СНГ.

С учетом современных тенденций страны Содружества стали более активно противодействовать распространению экстремистских идей и привлечению в ряды террористов новых сторонников с использованием информационных технологий. Так, пресечена деятельность 77 информационных ресурсов по фактам, связанным с информационно-пропагандистской деятельностью террористических и экстремистских организаций. Активизации этой работы будет способствовать подписанное на саммите 28 сентября Соглашение о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков

Среди актуальнейших направлений сотрудничества - борьба с незаконным оборотом наркотических средств, доходы от которого зачастую становятся финансовой подпиткой транснациональной преступности и ряда террористических структур. Главными стратегическими угрозами в данной сфере являются незаконный поток афганских опиатов и каннабиноидов из стран Центральной Азии, синтетических наркотиков из Западной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, кокаина из государств Латинской Америки, поступление в незаконный оборот прекурсоров, а также расширение немедицинского потребления легальных средств, содержащих психоактивные вещества. На фоне этого наблюдается смещение наркоторговли в киберпространство, "темная сеть" которого повышает опасность преступной деятельности.

"Благодаря совместным усилиям за последние два года изъяты более 140 т наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, выявлено и ликвидировано 70 международных каналов их поставки. Положительным примером является взаимодействие компетентных органов Беларуси, Молдовы, России, Испании, в результате чего приостановлена деятельность транснационального преступного наркосообщества, занимавшегося контрабандой африканского гашиша в особо крупных размерах из Испании в Россию", - сказал Агыбай Смагулов.

Кроме того, на пространстве Содружества ведется активная работа по согласованию проектов документов, принятие которых расширит возможности антинаркотических подразделений в борьбе с наркоагрессией.

Взаимодополняющая роль правоохранительных ведомств и отраслевых советов

В интересах борьбы с преступностью задействуется весь имеющийся потенциал правоохранительных органов и отраслевых советов в сфере безопасности. Это и Совет министров внутренних дел, и Совет руководителей органов безопасности и спецслужб, и Координационный совет генеральных прокуроров, и Межгосударственный совет по противодействию коррупции, Совет руководителей подразделений финансовой разведки и ряд других. Особое место в этом перечне занимают Антитеррористический центр СНГ и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории стран Содружества. Их взаимодополняющая роль позволяет действовать слаженно, разносторонне применять имеющиеся силы и средства.

По сути, на межгосударственном и межотраслевом уровне сформирован единый фронт противодействия преступности на территории стран СНГ. Преодоление межведомственных барьеров дало возможность значительно повысить эффективность межгосударственного розыска, обеспечить проведение совместных операций, что позволило перекрыть значительное количество каналов поставки в страны Содружества наркотиков, оружия и контрабандных товаров.

Сотрудничество органов безопасности и министерств обороны

В настоящее время принципиально важное значение приобретает взаимодействие органов безопасности государств СНГ с подразделениями национальных министерств обороны. "Опыт в Сирии позволяет утверждать, что войсковые операции в сочетании с действиями органов безопасности и спецслужб очень эффективны. Такая форма взаимодействия уже отработана на двухэтапном антитеррористическом учении "Душанбе-Антитеррор-2017" путем проведения войсковой операции по блокированию и уничтожению крупных военизированных террористических группировок. Уже в этом году на территории Кыргызстана во время антитеррористического учения компетентных органов опробована еще одна новая форма применения сил и средств. В частности, на основе организации общих силовых и оперативно-разыскных мероприятий по пресечению противоправной деятельности в районах повышенной террористической активности прошла совместная военно-полицейская операция", - пояснил зампредседателя Исполкома СНГ.

"Такие формы сотрудничества актуальны и востребованы, так как, по совместным оценкам специалистов, в настоящее время происходит смещение террористической угрозы из сирийско-иракской зоны к южным границам Содружества. Из этого региона в страны СНГ, прежде всего Центральной Азии, возвращаются боевики-террористы, отмечается рост радикализации отдельных групп населения, и что особенно тревожно - в молодежной среде", - подчеркнул Агыбай Смагулов.

Обмен информацией и разработками

По его словам, одним из приоритетных направлений сотрудничества правоохранительных органов СНГ является информационное взаимодействие. Обмен оперативно-разыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией позволяет не только принимать меры превентивного характера по обеспечению безопасности, но и способствовать раскрытию и расследованию преступлений. Для этого на пространстве Содружества сформирована определенная организационно-правовая база межгосударственного и межведомственного сотрудничества. Созданы Межгосударственный информационный банк, Объединенный банк данных органов безопасности и специальных служб стран СНГ по борьбе с организованной преступностью, Объединенный банк данных дактилоскопической информации. Сосредоточенная в них информация интегрирована с базами данных правоохранительных органов государств и обеспечивает своевременную обработку, хранение и выдачу информации. Для совершенствования информационного обмена в настоящее время создана межгосударственная экспертная группа из представителей органов внутренних дел, безопасности, пограничных служб и иных компетентных и заинтересованных органов отраслевого сотрудничества. Ее основная задача - разработка механизма обмена в режиме реального времени информацией в области противодействия трансграничной преступности.

На договорной основе развивается сотрудничество в области разработки, производства, поставок современных видов вооружения, специальных средств, техники и оборудования для оснащения подразделений правоохранительных и других компетентных органов СНГ. Кроме того, важной составляющей в борьбе с преступностью, считает Агыбай Смагулов, является подготовка высококвалифицированных кадров, повышение их профессионализма. Для чего отдельным учебным заведениям придан статус базовых организаций СНГ. Только в 2017 году по различным направлениям противодействия преступности прошли обучение около 2 тыс. сотрудников правоохранительных и специальных органов. Организовано сотрудничество и в научно-исследовательской деятельности.

Объединение усилий с международными организациями

Совершенствуется также взаимодействие с международными организациями. В их числе - Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН, Управление ООН по наркотикам и преступности, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Международная организация по миграции, профильные структуры ОБСЕ, ШОС, ОДКБ.

Налажены и развиваются рабочие контакты с компетентными органами государств, не входящих в СНГ. Так, в заседаниях Совета руководителей органов безопасности и специальных служб Содружества в качестве наблюдателей участвуют делегации из Германии, Испании, Италии, Франции и Сербии, в заседаниях Совета руководителей подразделений финансовой разведки - представители Китая и Индии, что, по мнению Агыбая Смагулова, является важным шагом на пути дальнейшего укрепления взаимопонимания и объединения усилий в деле противодействия современным вызовам и угрозам.

"Итогом проводимой работы стало снижение общего числа зарегистрированных преступлений в среднем в странах СНГ, количества тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Так, за последние пять лет почти на четверть сократилось количество убийств, на 50% снизилось число разбоев и грабежей, меньше совершено преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также других общественно опасных деяний. Можно констатировать, что в целом в государствах Содружества обеспечен контроль над криминогенной обстановкой", - отметил зампредседателя Исполкома СНГ.

"Определяющим фактором упрочения и наращивания общего антикриминального потенциала будет являться дальнейшее развитие нормативно-правовой базы и сотрудничества в сфере борьбы с преступностью", - резюмировал Агыбай Смагулов.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-