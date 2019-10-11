В странах СНГ вручат 300 тыс. медалей в честь 75-летия Победы

11 октября, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. В государствах СНГ вручат 300 тыс. юбилейных медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.

На предыдущем заседании совета была поддержана инициатива учредить по случаю 75-летия Победы общую юбилейную медаль Содружества. "Московский монетный двор наладил их изготовление. В апреле первые образцы медалей переданы российским министром иностранных дел коллегам по СНГ", - проинформировал Владимир Путин.

По его словам, всего отчеканено более 300 тыс. памятных наград, которые будут направлены в государства Содружества для вручения ветеранам войны, а также труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. "Рассчитываем на содействие всех партнеров по СНГ в этом благом и благородном деле", - сказал российский лидер.

Юбилейная медаль носит название "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Она выполнена из металла серебристого цвета. Лицевую сторону награды украшает фигура воина-победителя с пистолетом-пулеметом Шпагина, пишущего на стене здания Рейхстага слово "Победа!".-0-