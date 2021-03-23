В странах СНГ задержаны более 100 разыскиваемых белорусской стороной человек

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межгосударственное специальное комплексное мероприятие проходило 17-18 марта в странах СНГ. Силы органов внутренних дел были мобилизованы на круглосуточный розыск обвиняемых, без вести пропавших и других представляющих интерес лиц. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Отечественные сыщики наиболее тесно взаимодействовали с коллегами из России. Так, в Москве и Подмосковье задержаны более 60 разыскиваемых белорусской стороной человек. Среди них совершившие кражи, пьяные водители, уклоняющиеся от уплаты алиментов, призыва на воинскую службу и отбытия наказания. В числе задержанных и двое фигурантов по делу о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Список установленных людей пополнился 12 обвиняемыми в тяжких и особо тяжких преступлениях. "В Москве задержали 38-летнего мужчину, разыскиваемого с 2007 года Фрунзенским РУВД Минска за изнасилование. С тех пор злоумышленник скрывался в России и жил по поддельным документам. Работа по его поимке не прекращалась: постоянно проверялись базы данных и устанавливались связи белоруса. Выйти на него удалось с помощью современных технологий. Сейчас задержанный находится под стражей до решения вопроса об экстрадиции", - отметили в ГУВД.

Всего на территории государств - участниц СНГ для Беларуси задержаны 106 фигурантов уголовных дел, установлено местонахождение 23 без вести пропавших.-0-