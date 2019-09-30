В Страсбурге пройдут открытые слушания по парламентским выборам в Беларуси

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Страсбурге пройдут открытые слушания по выборам депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Участие в мероприятии примут белорусские парламентарии, сообщил сегодня на заседании Совета Палаты представителей ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентская делегация Беларуси будет находиться во французском Страсбурге с 30 сентября по 2 октября. "Парламентарии примут участие в заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии, во время которого пройдут открытые слушания по вопросу проведения выборов депутатов в Палату представителей седьмого созыва", - проинформировал Владимир Андрейченко.

Кроме того, планируется, что в ближайшее время белорусские депутаты примут участие в мероприятиях по линии МПА СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ. В конце октября руководство Палаты представителей отправится на саммит Движения неприсоединения в Баку.

В целом во время осенней сессии, по словам Владимира Андрейченко, необходимо сохранить набранный темп международной деятельности. Многое в этом направлении было сделано в межсессионный период. Так, спикер 23-24 сентября принял участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане по теме "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство". "Опираясь на инициативы главы белорусского государства по перезапуску Хельсинкского процесса и формированию пояса цифрового добрососедства, нами подтверждена твердость намерений Беларуси активно работать и вносить свой вклад в снижение напряженности на евразийском континенте", - подчеркнул председатель Палаты представителей.

Говоря о наиболее важных задачах осенней сессии, спикер напомнил о необходимости наращивать работу в избирательных округах, решать вместе с местными властями волнующие людей вопросы.-0-