В судебном заседании по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка объявлен перерыв до двух недель

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В судебном заседании по уголовному делу топ-менеджеров Белгазпромбанка объявлен перерыв продолжительностью до двух недель, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Верховном суде.

"В судебном заседании по уголовному делу топ-менеджеров Белгазпромбанка объявлен перерыв продолжительностью до двух недель в связи с заболеванием одного из членов состава суда", - отметили в Верховном суде.

Открытое судебное разбирательство по уголовному делу началось 17 февраля. За это время зачитана половина обвинений. Всего на скамье подсудимых восемь человек: Бабарико В.Д, Задойко А.М., Бадей К.Г., Шабан С.В., Кузьмич Д.М., Ильясюк А.П., Добролет С.М., Кобяк В.А. Семеро из них находятся под стражей, один - Алексей Задойко - под домашним арестом. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми - Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком - заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шестеро других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.-0-