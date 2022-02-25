В Тетерино по просьбе сельчан организовали доставку пожилых людей до участка для голосования

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Тетерино по просьбе сельчан организовывают доставку пожилых людей до участка для голосования. Об этом рассказал наблюдатель Владимир Алехнович, который представляет профсоюз работников образования и науки, сообщает БЕЛТА.

"Четвертый день на Тетеринском участке для голосования №12 Круглянского района Могилевской области фиксируется активность избирателей. Голосуют в школе не только жители агрогородка, но и семь близлежащих деревень. Никаких спорных вопросов не наблюдается. Видно, что люди смотрят телевидение, слушают средства массовой информации, понимают, что надо прийти с документом - в основном предъявляют паспорт, еще были случаи, когда голосовали по военному билету и водительским правам", - рассказал Владимир Алехнович.

Помешать тетеринским избирателям добраться до участка могут разве что преклонный возраст или болезнь, убежден профсоюзный наблюдатель. "Чтобы, не дай бог, не подхватить COVID-19 и не пропустить референдум, старики стремятся проголосовать досрочно. Вопросы их доставки на участок из отдаленных деревень при необходимости решаются точечно. По просьбам сельчан, которые поступают в комиссию, помощь в подвозе оказывают сельисполком, а также местные сельхозпредприятие и школа", - отметил Владимир Алехнович.

Также для граждан предусмотрена возможность голосования на дому. На участок №12 в агрогородке Терерино с таким запросом уже обратились 7 человек. Как объясняют представители участковой комиссии, приходить к гражданам они будут в средствах индивидуальной защиты, чтобы обезопасить себя и голосующих.-0-