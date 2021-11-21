В ТЛЦ привезли очередной груз гумпомощи: фрукты, сладости, молочную продукцию и теплые вещи

21 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во временный пункт размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе привезли очередной груз гуманитарной помощи - фрукты, кондитерские изделия, молочную продукцию, теплые вещи, передает корреспондент БЕЛТА.
Ночь в ТЛЦ прошла спокойно, в данный момент организуется завтрак. Детям предлагают йогурты и фрукты. Взрослым - чай и печенье. Военные устанавливают третью палатку, чтобы ускорить раздачу еды и гуманитарной помощи. Белорусская сторона продолжает оказывать всевозможную помощь беженцам.
Также сейчас в ТЛЦ прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения.
Как накануне сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник после заседания оперативного штаба в ТЛЦ, абсолютное большинство беженцев надеется на открытие гуманитарного коридора. -0-