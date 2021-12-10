В ТЛЦ проводят анкетирование об организации занятий для детей беженцев

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ТЛЦ стартует анкетирование на тему целесообразности организации для детей беженцев образовательных процессов. Об этом сегодня журналистам сообщил член Совета Республики Игорь Гедич, передает корреспондент БЕЛТА. Сегодня для беженцев на границе идет 33-й день. Сейчас они находятся в пункте временного размещения транспортно-логистического центра "Брузги". "В целом центр живет размеренной жизнью. Все процессы проходят в штатном режиме Организовано питание, круглосуточное медицинское сопровождение. В течение прошедших суток за помощью к медикам обратились около 100 человек. На стационарном лечении находятся двое взрослых и трое детей", - отметил Игорь Гедич. Игорь Гедич Он обратил внимание, что среди беженцев немало детей. Сегодня здесь стартует анкетирование на тему целесообразности организации для детей образовательных процессов. Проводить анкетирование будут в том числе психологи системы образования региона, а также представители ЮНИСЕФ. "Рассматриваются несколько вариантов работы. Например, видеоуроки, а также работа педагогов-психологов, учителей ищут среди самих беженцев", - рассказал Игорь Гедич. Он обратил внимание, что окончательное решение будет приниматься с учетом мнений, прежде всего, самих беженцев.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!