В Транспортной инспекции рассказали, на какие нарушения стоит обращать внимание пассажирам такси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция Минтранса продолжает массовую проверку такси и уточняет, на какие нарушения следует обращать внимание пассажирам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

"Одно из самых частых нарушений - перевозчики не оформляют автомобиль-такси соответствующим образом. К примеру, если говорить о внутреннем оформлении, пассажирам следует знать, что информационная табличка с тарифами должна находиться в салоне на видном месте, как и визитная карточка со сведениями о водителе и его фотографией, информация о наименовании, месте нахождения и контактных телефонах перевозчика. Также табличка с тарифами должна содержать сведения о стоимости проезда за 1 км, за поездку в дневное и ночное время, тариф поездки за пределами города, а также стоимость абонирования, посадки, простоя и заказа такси по телефону. Пассажир имеет право перед началом поездки получить информацию об ориентировочной стоимости услуги", - отметила Ирина Яблонская.

В инспекции напоминают: в стране проводится масштабная проверка такси. "В первую очередь это связано с вопросом безопасности, которым перевозчики должны руководствоваться при оказании транспортных услуг", - подчеркнула пресс-секретарь.-0-