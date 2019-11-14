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Общество
14 ноября 2019, 09:00

В тренде экологичности: белорусские предприятия наращивают производство стеклянной тары

Стекло, как экологичная и сохраняющая натуральные свойства продуктов упаковка, вновь набирает популярность во всем мире. Беларусь следует этому тренду. На внутреннем рынке даже складывается определенный дефицит тары собственного производства. Поэтому неудивительно, что белорусские производители наращивают мощности по выпуску продукции, отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА генеральный директор ОАО "Гродненский стеклозавод" Юрий Скрипко.

Сейчас годовая потребность белорусского рынка составляет около 800 млн бутылок и банок из стекла объемом 0,5 л. При этом отечественные производители могут выпускать порядка 700 млн изделий.

"Хотя импорт существенно снизился, по прогнозу, за 2019 год наша страна ввезет иностранной стеклотары примерно на $30 млн. При этом наша тара весьма востребована на зарубежных рынках. Часть таких заказов мы удовлетворяем, а часть, увы, не можем из-за нехватки мощностей. Только Гродненскому стеклозаводу поступили заявки из-за пределов страны на сумму порядка $60 млн, которые мы не смогли выполнить", - рассказал Юрий Скрипко.

Потребность в экологически чистой упаковке будет только увеличиваться. Беларусь постепенно отказывается от пластика, который заменит в том числе и стеклянная тара. Ведущие игроки на нашем продовольственном рынке, такие как "Санта-Бремор", "Карлсберг", уже предпринимают шаги в этом направлении. В Беларуси реализуется программа поэтапной замены пластика в повседневной жизни. Не отстает от нас и Украина: на днях украинский парламент одобрил законопроект, который запрещает пластиковые пакеты с 1 января 2022 года.

В Европе ведущие бренды еще более быстрыми темпами уходят от пластика. Один из крупнейших мировых производителей напитков в 2020 году планирует заменить упаковку одного из десяти наименований газированной воды с пластиковой на стеклянную. А это 1 млрд стеклянных бутылок в год - мощность трех-четырех стекольных заводов. Отметим, что весной Европейский парламент одобрил новое законодательство, запрещающее производство и продажу с 2021 года на территории ЕС ряда пластиковых изделий одноразового применения. Даже производители кофе подумывают использовать вместо жестяной банки стеклянную.

Экологический тренд создает предпосылки для развития стекольной промышленности, так как стеклянная упаковка является наиболее экологичной и перерабатывается бесконечное количество раз. Белорусские стеклозаводы реагируют на ситуацию: отечественные предприятия либо уже модернизируются, либо планируют.

"Гродненский стеклозавод не исключение. В 2019 году завершен первый этап модернизации: реконструировано одно из двух производств в Елизово, благодаря чему освоен выпуск облегченной стеклянной тары. Вес такой бутылки на треть меньше стандартной, хотя сохраняются все качественные параметры", - подчеркивает Юрий Скрипко. Такой подход позволяет снизить материалоемкость изделия, его цену для потребителя, что повышает конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешних рынках.

Модернизация коснулась не только сердца предприятия - стекловаренной печи, но и основного технологического оборудования. Полностью автоматизирован процесс контроля качества изделий. На производстве в Гродно также установлено современное инспекционное оборудование, которое исключает человеческий фактор на этой ответственной стадии производства. "Это позволяет нам с уверенностью выходить со своей продукцией на мировые рынки" - рассказал Юрий Скрипко.

Сейчас производство в Елизово работает на полную загрузку. Контракты на поставку бутылок заключены не на один год вперед. Немаловажен, по словам генерального директора, и социальный эффект от модернизации. На предприятии своевременно выплачивается достойная заработная плата, предоставляется гарантированный социальный пакет, люди могут спокойно планировать свою жизнь.

Юрий Скрипко подчеркнул, что доля белорусской упаковки на рынке увеличивается, но, чтобы удовлетворить потребность, нужно вводить новые мощности. Работа в этом направлении не останавливается. На 2020-2021 годы запланирована модернизация одной производственной линии в Гродно, ожидает технического перевооружения и вторая очередь в Елизово.

Немаловажно, что для развития отрасли в стране есть не только солидная производственная база, но и отлаженная система сбора отходов из стекла. Некоторые бутылки сегодня на 70% состоят из стеклобоя. Планируется введение депозитной залоговой системы сбора тары - это значит, что стекольные заводы Беларуси будут обеспечены отечественным сырьем в еще большей степени. Как предполагается, 80-85% используемых бутылок будет перерабатываться благодаря этой системе. Это выгодно с точки зрения импортозамещения, логистики сырьевых материалов и, конечно же, экологии.

Вскоре стекольщики Беларуси будут принимать поздравления с профессиональным праздником. Отмечают его традиционно 19 ноября, в день рождения Михаила Ломоносова. Именно он считается родоначальником отечественного стекольного ремесла.

"В Беларуси много стекольных предприятий. Все они разноплановые, но процесс варки стекла примерно одинаковый. И пусть у нас у всех много забот - кредиты, сырье, производство, сбыт - главным в нашем деле все равно остаются люди: рабочие, специалисты, руководители. Праздник нас всех объединяет, наша профессия важна для людей и государства. Поэтому желаю всем стеклоделам успехов, здоровья и уверенности в завтрашнем дне", - поздравил с праздником коллег Юрий Скрипко.-0-

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