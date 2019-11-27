В третьем трудовом семестре БРСМ трудоустроил более 25 тыс. человек

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ трудоустроил в третьем трудовом семестре 2019 года более 25 тыс. молодых людей в составе студенческих отрядов и индивидуально, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

"Торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра с участием бойцов студенческих отрядов из всех регионов Беларуси состоится 29 ноября и пройдет в концертном зале ЗАО "Атлант". Эта площадка выбрана не случайно. "Атлант" является постоянным партнером молодежной организации в трудоустройстве молодежи в свободное от учебы время. Ежегодно здесь трудятся студенческие производственные отряды БРСМ. Только в этом году на предприятии отработали более 500 бойцов студотрядов. Эту практику мы намерены продолжать и развивать. Именно с этой целью планируем в ближайшие дни подписать соглашение между БРСМ и ЗАО "Атлант" о создании в 2020 году Всебелорусского производственного трудового проекта на 500 участников", - рассказал Олег Дикун.

По его словам, подведены итоги и республиканского конкурса "Трудовой семестр" на лучший студенческий отряд и на лучшую организацию, принимающую студенческий отряд. Традиционно торжественная церемония включает чествование его победителей. Переходящие знамена будут вручены победителям конкурса в номинациях "Лучший студенческий отряд, работающий на объекте строительства, которому присвоен статус Всебелорусской или областной (Минской городской) молодежной стройки" и "Лучший наниматель". Хрустальные мастерки получат победители в номинациях "Лучший строительный отряд", "Лучший производственный отряд", "Лучший сельскохозяйственный отряд", "Лучший экологический отряд", "Лучший педагогический отряд", "Лучший медицинский отряд", "Лучший сервисный отряд", "Лучший отряд, работающий за пределами Республики Беларусь", "Лучший командир отряда", а также специальной номинации "За лучшее воплощение дизайнерских идей".

Организаторы постарались сделать закрытие трудового семестра ярким и запоминающимся. Перед началом церемонии в фойе развернутся студотрядовские интерактивы "Звуки стройки". "Здесь можно будет зарядиться энергией во время импровизированной зарядки, закружиться в танцевальных флешмобах, проявить интеллект при разгадывании головоломок, построить собственный "Мост да Винчи" из объемного конструктора. Что касается непосредственно церемонии, традиционно она будет наполнена духом студотрядовского движения. Мы надеемся, что особый колорит в нее привнесут танцующий оркестр "Биг-бенд", а также победитель детского международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" Ксения Галецкая, победитель международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2016" Алексей Гросс, фронтмен группы "Дрозды" Виталий Карпанов и многие другие", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

В 2019 году самыми знаковыми объектами молодежной заботы стали Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости" в Островце, реконструкция Косовского замка, который был объявлен Брестской областной молодежной стройкой, в Витебске - строительство школы в микрорайоне Билево‑2, в столице - возведение третьей линии Минского метрополитена. "Безусловно, для наших ребят очень важной стала работа в составе сервисных отрядов на объектах II Европейских игр в Минске. Кроме того, белорусские студенческие сельхозотряды трудились за пределами Беларуси в хозяйствах Московской области, Дубоссарского района Молдовы. Традиционно студенческие сервисные отряды выезжали на работу во Всероссийский детский центр "Орленок" в Краснодарский край", - добавил Олег Дикун.

Торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра является центральным мероприятием Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения!", мероприятия которого с 29 ноября по 1 декабря пройдут в Минске и Минской области.-0-