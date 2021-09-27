В ТРЦ Galleria Minsk откроется гипермаркет GREEN

Большие перемены в скором будущем ожидают один из самых продвинутых торговых центров Беларуси - Galleria Minsk. На днях появилась информация об открытии на территории крупной торговой площадки нового гипермаркета.

Известно, что магазин принадлежит сети GREEN и займет площадь в 4,8 тысячи квадратных метров. Пока никто не называет конкретных сроков открытия, в ТРЦ лишь подтверждают новость о выборе нового гипермаркета.

- Мы заинтересованы в том, чтобы удовлетворять запросы наших посетителей и предоставлять им высокий уровень сервиса, а также возможность приобретать качественные товары в современных магазинах. Это касается и модных брендов, и продуктов питания. Уровень ТРЦ Galleria Minsk поднялся, и в настоящий момент каждого сильного арендатора мы выбираем исходя из этого, - говорит Булат Шакиров, Президент Praktika group, управляющей ТРЦ Galleria Minsk. - С самого начала мы поставили себе высокую планку и продолжаем ей соответствовать.

Действительно, в ТРЦ Galleria Minsk всегда стремились быть площадкой для самых популярных брендов. Это один из самых динамичных и быстро развивающихся торговых центров в Беларуси. Именно здесь был открыт первый в Беларуси H&M, Mac, Bork, Intimissimi, Calzedonia и многие другие. Не так давно весь Минск следил за громким открытием магазина парфюмерии и косметики "Золотое яблоко", где собраны самые трендовые и популярные бренды сферы красоты.

Справочно:

Сеть гипермаркетов GREEN - одна из лидеров на рынке розничной торговли Беларуси, которую ценят за широкий ассортимент товаров, продукцию собственного производства и выпечку, а также расширенную выкладку товаров для правильного питания. Магазины этой сети успешно работают по всей стране. В Минске гипермаркеты GREEN уже открыты в успешных торговых центрах, таких как Dana Mall, Green City, "Скала", "Арена Сити".

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