В ТРЦ Galleria Minsk пройдет летняя "Черная пятница"

23, 24 и 25 июля в ТРЦ Galleria Minsk пройдет "Черная пятница". Об этом ТРЦ сообщил в своем Instagram-аккаунте. Размеры скидок достигнут 85 %. Летняя "Черная пятница" уже стала для торгово-развлекательного центра традицией и будет проходить 2-й год подряд в те же даты, что и в 2020 году.

В пятницу с утра 3-дневную распродажу устроят больше 80 магазинов, расположенных в ТРЦ Galleria Minsk. В "Черной пятнице" примет участие и недавно открывшийся в ТРЦ магазин "Золотое яблоко". Российский ритейлер предоставит скидки от 20 до 40 % на люксовые парфюмерные бренды. Их перечень будет указан на сайте ТРЦ Galleria Minsk 22 июля вечером.

Среди брендов одежды и обуви цены снизят H&M, Stradivarius, Koton, Medicine, Mark Formelle, New Yorker, LC Waikiki, Gloria Jeans, Conte, MULTISPORT, Trend Park, SNEAKER BAR, RYLKO, Puma, New Balance, KEDDO, Todo, CAPRICE. Дешевле станут ювелирные украшения в I'M, Pandora, "7 карат", МЮЗ, ZIKO, Diamante, Anna Victoria, UNOde50, косметика в Letique, KOREALAB, Beauty zone. Упадет цена на нижнее белье в Hunkemoller и Intimissimi. В акции примут участие детские бренды Mothercare, Benetton Kids, "Буслік", Okaidi, ПАПА by, NEXT. Среди участников также York Home, MINISO, SONY center, Samsung, "5 элемент", Swiss Time. Скидки ожидаются и на фудкорте.

В ТРЦ напоминают о соблюдении антиковидных мер. В дни проведения "Черной пятницы" в инфоцентре можно будет взять бесплатную маску, если посетители забудут свою. На всех этажах торгово-развлекательного центра установлены санитайзеры, а воздух непрерывно проходит через 2-ступенчатую систему фильтрации. На протяжении дня в ТРЦ Galleria Minsk дезинфицируются поручни эскалаторов, кнопки лифтов, ручки дверей, санузлы, столы на фудкорте и другие поверхности.

Для автомобилистов в ТРЦ предусмотрен паркинг на более чем 840 мест. Также торгово-развлекательный центр предлагает три часа бесплатной парковки при покупке товаров на сумму от 15 рублей в гипермаркете Euroopt Prime (без учета алкогольной и табачной продукции). В воскресенье для посетителей, которые приехали за покупками на машине с 09:00 до 14:00, паркинг в течение дня предоставляется бесплатно.

Подробная информация о размерах скидок в магазинах будет размещена на сайте ТРЦ Galleria Minsk 22 июля (четверг) вечером.

