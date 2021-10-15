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Общество
15 октября 2021, 13:07

В ТРЦ Green City открылась выставка портретов абонентов мобильной связи

На первом этаже в атриуме ТРЦ Green City открылась выставка "Портрет абонента". Шесть белорусских художников изобразили типажи абонентов мобильной связи. Увидеть оригиналы картин может любой желающий – выставка продлится до 23 октября.

Вниманию публики представлены все шесть созданных образов – "Самый преданный абонент", "Самый продвинутый пользователь. Женский образ", "Самый продвинутый пользователь. Мужской образ", "Самый молчаливый абонент", "Самый разговорчивый абонент" и "Главный поглотитель трафика".

Мобильный оператор life:) попробовал перевести сухую статистику и мобильные привычки абонентов в реальные образы и показал, как могли бы выглядеть эти люди. А итоги проекта оператор подвел открытием выставки "Портрет абонента".

На старте проекта перед художниками стояла задача со звездочкой – нарисовать картины на основе текстовых описаний типажей абонентов life:). Например, особенностью самого разговорчивого было то, что ему 30 лет, по телефону разговаривает до 12 часов в сутки, поэтому и выбирает для себя тариф Все включено с безлимитными звонками во все сети. А самый преданный абонент подключился к life:) еще в декабре 2005 года, то есть не изменяет любимому оператору уже более 15 лет!

– Услугами life:) каждый день пользуются более 1,2 миллиона белорусов. Этот проект позволил нам гораздо ближе узнать своих абонентов и за цифрами сухой статистики увидеть реальных людей со своими привычками и образом жизни. Художникам удалось не просто передать реальность разных типажей абонентов, но и подчеркнуть их уникальность. А конкурс двойников показал, что такие белорусы действительно существуют! Уверены, что каждый сможет найти сходство с описаниями типажей абонентов мобильной связи, – отметила Анастасия Тагиль, руководитель маркетинговых коммуникаций life:).

Рисовали картины шесть белорусских художников и иллюстраторов – Леонид Нестерук, Павел Омелюсик, Сергей Савич, Александра Страшко, Вадик Тищенко и Всеволод Швайба. Мастерам не ставили никаких творческих ограничений, каждый работал в своей авторской технике. В итоге получилось шесть портретов, каждый в своем стиле, среди которых есть ар брют с элементами шуточного кубизма и полотно, на которое мастера вдохновил стиль фовизм.

После того как художники представили готовые работы, life:) объявил конкурс двойников и благодаря соцсетям нашел шесть реальных белорусов, которые похожи на портретные образы. Достаточно было узнать себя в одном из них и в Instagram-аккаунте @life.abonent под конкретной работой художника оставить комментарий. Финалистов определяли по единственному критерию – внешнее сходство. В итоге в конкурсе двойников попытали удачу порядка 700 человек, среди которых выбрали шесть победителей.

– Выигрыш был очень неожиданным, так же как и мое участие, – делится впечатлениями победитель Виталий, двойник самого продвинутого пользователя. – О конкурсе я узнал благодаря рекламе в Instagram, посмотрел условия, они показались интересными и, самое главное, – с актуальным призом. Мобильная связь на год, безлимит SMS и интернет без ограничений – крайне приятно! Хорошая экономия для семейного бюджета. Точно могу сказать, что подобных активностей надо больше, это вызывает интерес, лояльность к компании. Спасибо!

Пакет безлимитной связи от life:) на год на тарифе Все включено (безлимит звонков во все сети, трафика и SMS) получил каждый из шести победителей конкурса двойников. А оригиналы работ, по которым искали похожих белорусов, теперь выставили для всеобщего просмотра на художественной мини-выставке до 23 октября в ТРЦ Green City по адресу: улица Притыцкого, 156 (атриум, первый этаж).

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