В трудовом проекте "Атлант 2020" приняли участие более 800 бойцов студотрядов

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В молодежном производственном трудовом проекте "Атлант 2020" приняли участие более 800 бойцов студотрядов, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов (РШСО) Надежда Шаховская.

"Официально трудовой семестр для сводного студенческого производственного отряда на Минском заводе холодильников завершится 21 августа, хотя некоторые линейные отряды продолжат работу до сентября. Мы планируем подвести итоги работы ребят на "Атланте" и определить векторы дальнейшего сотрудничества с заводом в развитии студотрядовского движения и приобщении молодежи к работе, - рассказала Надежда Шаховская. - Всего в совместном трудовом студотрядовском проекте БРСМ и ЗАО "Атлант" в июле - августе приняли участие более 800 студентов из разных уголков Беларуси".

К работе участники трудового проекта "Атлант 2020" приступили 29 июня. "Работа шла в две смены: первая - с 6.45, вторая - с 15.15. Все были обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и горячим питанием. Местом дислокации молодежного трудового десанта стало общежитие Белорусского государственного технологического университета. Для молодежи была подготовлена насыщенная культурно-досуговая программа, включающая экскурсии по памятным местам и достопримечательностям Беларуси, спортивные командные и индивидуальные соревнования, в том числе сдачу нормативов физкультурно-спортивного комплекса "Борись! Стремись! Побеждай!". Традиционно ярко для студенческих отрядов прошли творческие конкурсы. Особенно запомнится ребятам "Атлант фест", который состоялся в эти выходные в Раубичах на базе республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта", - отметила командир РШСО.

С начала года в составе студотрядов трудоустроены более 12 тыс. человек. Подать заявку для работы в отрядах осенью можно онлайн в группах БРСМ в соцсетях с использованием QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #БСО.-0-