В центре "Беляны" проводится боевое слаживание мобилизационного резерва Гродненской погрангруппы

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе боевого слаживания с военнообязанными Гродненской пограничной группы проводятся занятия по различным видам подготовки. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПК.

"На протяжении 5 и 6 августа в учебном центре "Беляны" проводится боевое слаживание подразделений мобилизационного резерва Гродненской пограничной группы. В ходе него военнообязанные восстановят свои профессиональные навыки, приобретенные ранее во время прохождения военной службы. В учебном центре организованы практические занятия по тактике пограничной службы, общевойсковой, специальной и огневой подготовке, в ходе которых военнообязанные совершенствуют знания, умения и навыки, необходимые при несении пограничной службы, а также при действиях со стрелковым оружием, метании ручных гранат, оказании медицинской помощи", - рассказали в ГПК.

Кроме этого, военнослужащие резерва отработают элементы задержания нарушителей, в том числе с применением оружия, физической силы и специальных средств.

"Следует отметить добросовестное отношение военнообязанных к проводимым занятиям, что позволит успешно выполнить поставленные задачи", - добавили в ведомстве.-0-

Фото ГПК