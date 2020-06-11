В центре коррекционно-развивающего обучения в Крупском районе нарушались эпидтребования

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Крупском районе не в полном объеме выполняли противоэпидемические мероприятия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Нарушения выявлены при внеплановом мониторинге, который провела прокуратура Крупского района. В частности персонал центра не был обеспечен индивидуальными средствами защиты рук, не все сотрудники во время работы использовали средства защиты органов дыхания.

На момент проверки в журнале о состоянии здоровья работников отсутствовали актуальные записи.

По результатам мониторинга прокурор в адрес директора учреждения направил рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Прокуратура Крупского района и органы санитарно-эпидемиологического надзора продолжат мониторинг противоэпидемических мероприятий.-0-