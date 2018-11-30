В центре Минска пройдет вечеринка на коньках

В первую зимнюю ночь на ледовом катке возле Дворца спорта "Святой Источник" откроет ночной клуб с диджеем, водными барменами и танцорами на коньках. Для того, чтобы попасть на тренировку по фигурному катанию в формате айс-вечеринки, нужно оставить заявку на ice-challenge.by . Организаторы ждут гостей в 23.00, 23.40 и 00.20. Для каждого ночного сеанса на льду забронировано по 100 мест и по столько же пар коньков. Для не зарегистрировавшихся участников входным билетом станет своя пара коньков, а попасть на вечеринку они смогут в порядке живой очереди.

В 2019 году в Беларуси впервые пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. В преддверие масштабного спортивного соревнования его главный водный партнер "Святой Источник" вместе с Белорусским союзом конькобежцев организовали проект "Айс-челлендж" - серию тренировок, которые помогают минчанам сделать первый шаг в фигурное катание, а тем, кто уже уверенно стоит на коньках, выучить новые элементы. В прошлую субботу в рамках проекта прошла тренировка для новичков, на которой одновременно больше 100 минчан впервые вышли на лед. В эти выходные на каток решили пригласить столичных тусовщиков. Им предлагают в ночь с 1 на 2 декабря отказаться от похода по клубам в пользу вечеринки, на которой можно соединить привычный формат субботнего отдыха с полезным спортивным развлечением.

- Мы запустили серию тренировок в рамках "Айс-челленджа", чтобы показать белорусам, что иногда сделать шаг к новой полезной привычке гораздо проще, чем кажется, - рассказывает Денис Крупец, представитель бренда "Святой источник" и организатор проекта "Айс-челлендж". - Сейчас в Минске более 40 клубов и всего 8 катков, поэтому большинство молодых минчан представляют себе отдых в центре города, скорее, как что-то шумное, но не полезное. Мы решили сломать этот стереотип и показать, что формат вечеринки можно соединить с активными развлечениями, например - фигурным катанием. Для тех, кто уже давно планирует стать на лед, первый день зимы может стать отличным поводом для полезных изменений.

На катке возле Дворца спорта организаторы обещают создать атмосферу настоящего ночного клуба. Для этого здесь установят световые пушки и прожектора, а барменов поставят на коньки. За музыку в этот вечер будет отвечать профессиональный диджей, а заказать любимую песню можно сразу при регистрации на ice-challenge.by. Топ-40 самых популярных у минчан треков прозвучит во время вечеринки. В центре катка разместят импровизированный бар - water point. Здесь вместо привычного для клуба коктейля водный бармен угостит каждого участника тренировки бутылочкой природной питьевой воды "Святой Источник", чтобы начать пить по 2 литра воды в день уже на вечеринке. Всех участников тренировки бесплатно обеспечат коньками - размеры предлагают от 32 до 46.

Тренировки в рамках проекта "Айс-челлендж" мотивируют минчан на полезные изменения в себе, а также привлекают внимание к чемпионату Европы по фигурному катанию, который пройдет в Минске с 21 по 27 января. Планируется, что в белорусскую столицу приедут около ста профессиональных спортсменов, среди которых звезды мирового фигурного катания.

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