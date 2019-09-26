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26 сентября 2019, 21:51

В центре внимания спорт и перепись населения: как в школах проходит единый день информирования

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дружба и единение народов, миротворческая роль Беларуси, ее статус на международной арене, спортивные состязания, а также необходимость предстоящей переписи населения - такие темы сегодня были в центре внимания в белорусских школах, где прошел единый день информирования в рамках проекта "Школа активного гражданина" (ШАГ). К открытому диалогу с полсотней учеников старших классов средней школы №217 Минска присоединился министр образования Беларуси Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале открытого диалога министр призвал школьников отойти от заготовок и перейти к свободному формату общения и обсуждения вопросов, которые волнуют юных граждан. "И школьники, и учителя, и родители, и общественность, и руководители системы образования - все заинтересованы в том, чтобы выстроить образовательный процесс с учетом потребностей каждой личности, а также потребностей общества и государства. И для нас немаловажно это общение, потому что, задавая вопросы либо высказывая свое мнение, вы даете нам представление, что вас волнует, какие проблемы вас интересуют, на что нам необходимо обратить внимание. Может быть, в перспективе это выльется в создание каких-то управленческих решений, которые мы примем на самом высоком уровне", - отметил Игорь Карпенко.

Для общения определили формат ток-шоу. С началом дискуссии работу начала и аналитическая группа. Пока школьники высказывали свое мнение насчет толерантности, гуманизма, единения народов, обсуждали лауреатов премии Мира, юные аналитики собирали и учитывали предложения-тезисы по каждой из обсуждаемых тем. На вопрос, что же поможет сохранить мир во всем мире, в зале не было единодушного ответа. Среди различных версий - проведение концертов, создание партий и движений, развитие мирового искусства, туризма, программ по международному сотрудничеству.

Затронули и тему спорта - лучшего миротворца на Земле, по мнению большинства. К спорту, как оказалось, неравнодушны многие участники дискуссии. Центральной темой стали II Европейские игры. Пока на экране транслировались основные спортивные объекты, статистика о количестве участников, волонтеров, туристов, ребята вспоминали достижения своих спортивных кумиров. Особое впечатление на юных болельщиков произвели выступления Александра Гуштына, Екатерины Галкиной, сборной по пляжному футболу. А вот для министра наиболее ярким спортивным событием стал легкоатлетический матч между командами Европы и США. Игорь Карпенко обратил внимание, что Министерство образования курирует федерацию легкой атлетики и развивает этот вида спорта в учреждениях образования. Но, несмотря на это, министерство поддерживает все ассоциации, которые развиваются на базе школ, чтобы формировать резерв по различным видам спорта.

Участники открытого диалога сошлись на мнении, что спорт - важнейшая часть дипломатии, ведь ему по силам объединить людей разных национальностей. Спортивные состязания мирового уровня, которые проходят в Беларуси, повышают престиж страны, привлекают туристов, подталкивают государство к интенсивному развитию, отметили школьники.

Способствует социально-экономическому развитию Беларуси и перепись населения, которая пройдет с 4 по 30 октября. Школьники попытались примерить роль переписчиков и предложили различные варианты переписи: через интернет, бумажные анкеты, специальные пункты, визиты на дом, по месту работы и учебы. Задумались и над вопросом "зачем государству нужны собранные данные?". Прозвучало множество вариантов: от прогнозов по развитию страны до необходимости вести учет, какое количество первоклассников пойдет в школу и сколько учебников нужно закупить на будущий год.

После блока теории ученики получили возможность обратиться напрямую с вопросами к министру. Первым делом юных граждан интересовали планы по строительству значимых социальных объектов в Минске. Игорь Карпенко перечислил основные наиболее интересные и перспективные для развития молодежи - это футбольный стадион и бассейн мирового уровня, детский технопарк, биотехнологическая корпорация. Министр обратил внимание будущих абитуриентов на тот факт, что сейчас в сфере образования и на рынке вакансий делается акцент на специальности, связанные с химией и биологией, в то время как профессии гуманитарного профиля отходят на второй план. Снижаются, к примеру, наборы на юридические специальности.

Не обошли стороной темы ЦТ и вступительной кампании. Министр отметил, что в ближайшее время значительных изменений в этой сфере не будет. Единственный нюанс - в будущем школьники должны быть готовы сдавать при поступлении внутренние экзамены и проходить собеседования на некоторые специальности, требующие дополнительной проверки профессиональных навыков. Как пример, квалификации, связанные с иностранными языками. При поступлении в лингвистические колледжи и университеты письменной формы проверки знаний через ЦТ не хватает - абитуриент должен продемонстрировать свои навыки устной речи, владения фонетикой.

Игорь Карпенко сумел развеять некоторые некорректные стереотипы и суждения, которые навязали школьникам СМИ. В частности, звучал вопрос о том, что выпускникам 9-го класса могут запретить поступать в колледжи. Министр пояснил, что закон об обязательном среднем образовании фактически не вносит существенных изменений в образовательный процесс, а закрепляет ту практику, которая существует сегодня. Школьники будут по-прежнему решать, где продолжить обучение после 9-го класса: в колледже либо в школе на базе классов с мультипрофильным уклоном или освоением рабочих специальностей.

Насчет ограничения использования гаджетов во время урока глава Министерства образования тоже высказал свою позицию. "Я не думаю, что наносится какой-то урон вашей свободе, когда идет речь об использовании гаджетов на уроках. Это правила внутреннего распорядка, часть корпоративной этики и культуры", - подчеркнул Игорь Карпенко. При этом он обратил внимание, что в школах не введены категорические запреты на использование смартфонов. В некоторых образовательных моментах "умные помощники" могут быть полезны: к примеру, при изучении 3D-иллюстраций в учебниках или прослушивании аудиокниг. Но насколько активно гаджеты должны использоваться на уроке - решает только учитель.

Пока велась беседа, аналитический центр проанализировал мнения участников открытого диалога и озвучил тезисы, которые могут использоваться на практике. Развивая тему мирных инициатив, ребята предложили разработать новые агроэкомаршруты по Беларуси, расширить границы сотрудничества с разными странами (особенно с Россией и Китаем), чаще проводить международные соревнования и фестивали. Чтобы спорт объединил учеников, родителей, учителей, да и в целом всех белорусов, участники обсуждения придумали практиковать совместные тренировки со спортсменами мировой величины, мастер-классы, провести в стране Олимпиаду по летним видам спорта.

Активность школьников, их умение вести беседу, задавать вопросы приятно удивили министра. "Ребята настроены на позитивное общение, на поиск ответов на вопросы, которые их волнуют. Присутствие гостей на таких мероприятиях - это тоже важный шаг с точки зрения обмена мнениями и той информацией, которая есть у старшего поколения, с молодежью. Ей строить и развивать нашу Беларусь. Они находятся в центре различных событий и ориентируются в информации, которая потоком выливается на них из разных источников. И они умеют с этой информацией обращаться. Это они показали сегодня, отвечая на достаточно сложные вопросы", - оценил в финале мероприятия совместную работу Игорь Карпенко.

Единый день информирования в рамках проекта "ШАГ" для учеников 9-11 классов проходит в последний четверг каждого учебного месяца. На мероприятия традиционно приглашаются представители органов государственного управления, депутаты, медийные персоны. В течение учебного года каждое учреждение образования осуществляет девять тематических ШАГов. Каждый ШАГ предполагает последовательное формирование знаний, умений, личностных качеств, убеждений. В "Школе активного гражданина" формируется готовность учащихся в будущем принимать участие в общественно-политической жизни страны в роли избирателя, законопослушного гражданина, члена общественных организаций. Основная задача проекта - расширение знаний учащихся о политических и социально-экономических событиях в Беларуси, развитие умений анализировать информацию о социальных явлениях и процессах, вести дискуссию по проблемам развития современного общества.-0-

Фото Сергея Шелега

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дети Карпенко образование школы
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