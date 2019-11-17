В ЦИК 17 ноября поступили 25 письменных и не менее 52 устных обращений

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЦИК в основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва поступили 25 письменных и не менее 52 устных обращений. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

По предварительным данным, 17 ноября в ЦИК поступили 25 письменных обращений: по поводу разъяснений избирательного законодательства, образования и деятельности комиссий, проведения предвыборной агитации, аккредитации и деятельности наблюдателей, порядка голосования и подсчета голосов. Были также вопросы, не связанные с выборами.

Кроме того, в ЦИК зафиксировано не менее 52 устных обращений. "Примерно половина из поступивших звонков была связана с тем, что граждане пытались выяснить участок, где они могут проголосовать. Были жалобы в связи с неточностями в списках избирателей, направлением приглашений на выборы", - рассказала глава ЦИК.

По ее словам, сейчас в Центризбирком поступают звонки от престарелых граждан, которых не посетили на дому для голосования. "Тут уже ничего не исправить. Единственное, ЦИК может извиниться за неудовлетворительную работу участковых комиссий", - посетовала Лидия Ермошина.-0-