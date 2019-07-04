В Туркменистане наградили ветеранов, освобождавших в годы войны Беларусь

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданам Туркменистана, принимавшим участие в освобождении Беларуси от фашистских захватчиков, вручены юбилейные медали, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Ашхабаде.

"Особой страницей в общую летопись Великой Отечественной войны вписано боевое братство белорусов и туркмен, которые плечом к плечу сражались с захватчиками. Пятеро туркменистанцев были удостоены высшего звания Героя за мужество и героизм, проявленные в боях за Беларусь, - отметили в дипмиссии. - По случаю 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков девять граждан Туркменистана, принимавших участие в 1944 году в освободительной операции "Багратион", награждены юбилейной медалью".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане Олег Табанюхов вручил юбилейные медали и поздравительные письма ветеранам, проживающим в Ашхабаде.

Церемония вручения медалей и поздравительных писем ветеранам, проживающим в регионах Туркменистана, была организована местными органами власти при содействии Министерства иностранных дел Туркменистана.-0-

Фото посольства Беларуси в Туркменистане