В учреждениях общего среднего образования начались консультации по подготовке к ЦТ

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях общего среднего образования с 11 по 15 июня проводятся консультации по подготовке к централизованному тестированию для выпускников 11-х классов. ЦТ начнется с 16 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Проведение консультаций для выпускников организовано в соответствии с запросами по всем учебным предметам, по которым проводится ЦТ. Консультации проводятся как в очной форме (индивидуальные и групповые занятия), так и с использованием дистанционных (информационно-коммуникационных) технологий взаимодействия.

Наиболее востребованы у выпускников школ консультации по русскому языку (18 340 человек), математике (13 274), иностранным языкам (9847), белорусскому языку (7529), физике (6690), биологии (6287) и истории Беларуси (4650).

"При подготовке к централизованному тестированию также могут быть использованы материалы единого информационно-образовательного ресурса (eior.unibel.by), на котором размещены учебные материалы по учебным предметам, структурированные по классам, темам и включающие учебные модули, раскрывающие содержание тем учебных программ", - добавили в ведомстве.-0-