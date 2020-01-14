В уединении и атмосферной обстановке. Березинский заповедник приглашает провести крещенский сочельник

Праздник Крещение - особый для всех людей, так как неотрывно ассоциируется с духовным и физическим обновлением. Березинский биосферный заповедник приглашает провести этот день так, чтобы он подарил радость и надолго сохранился в душе уютными воспоминаниями о правильно потраченном на отдых времени.

18-19 января заповедник проведет тур "Крещенский сочельник" на базе гостиничного комплекса "Сергуч" в деревне Домжерицы, где расположена центральная усадьба природоохранного учреждения. Днем гостей ждет прогулка по наполненному свежестью лесу, которая подарит умиротворение и, возможно, встречу с весенними первоцветами, которые недавно здесь видели. Для тех, кто решится опробовать крещенскую воду, на озере Плавно будет оборудовано специальное место для купания. Настоящим деликатесом после нее станет деревенское угощение от шеф-повара и согревающие напитки на открытом воздухе.

Вечерняя программа, наполненная гаданиями при свечах и приятными сюрпризами от организаторов, а также вкусный ужин станут прекрасным завершением дня. Позднее выселение как бонус даст возможность спокойно встретить воскресенье, открыть для себя неизведанные возможности Березинского заповедника и подобрать варианты хорошего отдыха на зажигательные масленичные гуляния, романтическое 8 Марта и брутальный праздник 23 февраля. Кстати, бронирование мест на главное летнее событие Беларуси - мифологический фестиваль "Шлях Цмока" - уже открыто!

https://www.berezinsky.by/kontakty/

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