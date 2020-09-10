В Украине часть власти участвовала в госперевороте, Беларусь не пошла по этому пути - эксперт

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине часть власти участвовала в госперевороте, Беларусь не пошла по этому пути, заявил во время онлайн-встречи в международном медиаклубе "Формат А-3" юрист-международник, иностранный участник Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, представитель Национальной ассоциации адвокатов Украины в Греции Кирилл Барашков, сообщает БЕЛТА.

"В Украине часть власти участвовала в государственном перевороте. Беларусь не пошла по этому пути. Власть в Беларуси оказалась более монолитной, более консолидированной. Не было предательства силовых органов - то, что мы наблюдали в Украине и других странах. Депутаты, министры не пошли на поводу у предводителей цветной революции. Смогли консолидироваться и дать отпор, - сказал Кирилл Барашков. - Мы видели отдельные ситуации в дипкорпусе в поддержку "бело-красно-белого движения". Но это не сыграло роль. И это основной фактор, почему цветная революция в Беларуси, в отличие от других, потерпела поражение".-0-