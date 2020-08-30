В украинском пункте пропуска "Новые Ярыловичи" по техпричинам приостановлено оформление

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По поступившей от сопредельной стороны информации, в украинском пункте пропуска "Новые Ярыловичи" (сопредельный белорусский - "Новая Гута") сегодня с 16.00 по причине сбоя системы таможенного оформления приостановлен пропуск лиц и транспортных средств в обоих направлениях. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

"В связи с этим рекомендуем для пересечения белорусско-украинской границы на данном направлении временно использовать соседние пункты пропуска "Веселовка" (сопредельный украинский - "Сеньковка") и "Комарин" (сопредельный украинский - "Славутич")", - отметили в ГПК.

О возобновлении оформления украинской стороной будет сообщено дополнительно.-0-